Il costo è di 25 euro a persona ma varierà a seconda del numero di adesioni. E’ comprensivo di viaggio in pullman ed ingresso con posto riservato in piscina.

Al termine del match si ripartirà, con arrivo ad Imperia previsto per le 20:30.

Il programma pomeridiano prevede le semifinali: la prima, alle ore 15, tra la Russia e la vincente della sfida precedente Ungheria-Grecia. Ed alle 16.30 scenderanno in acqua le azzurre, guidate dalle imperiesi Giulia Emmolo e Giulia Gorlero. Le ragazze del c.t. Conti se la vedranno con la vincente di Olanda-Spagna.

La società giallorossa organizza un pullman per la giornata di sabato 30 marzo: con partenza alle 11.15 dalla Piscina Cascione di Imperia (ed arrivo a Torino per le 14.15).

Il Setterosa scende in acqua a Torino per le finali di Europa Cup e la Rari Nantes Imperia risponde presente.

