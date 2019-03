Il cuore biancoazzurro è grande e la Sanremese lo dimostra con una donazione di oltre 1.200 euro all’Associazione Ligure Fibrosi Cistica.

Grazie alla vendita del calendario 2019 e delle colombe pasquali la società matuziana ha potuto sostenere l’associazione nella lotta alla più comune tra le malattie genetiche gravi, in Italia c’è un portatore sano ogni 25 persone circa. La coppia di portatori sani, a ogni gravidanza, ha una probabilità su quattro di avere un figlio malato. Altera le secrezioni di molti organi che, risultando più dense, disidratate e poco fluide, contribuiscono al loro danneggiamento. A subire la maggiore compromissione sono i bronchi e i polmoni provocando, con il tempo, insufficienza respiratoria.

Con il lavoro e l’impegno di Ornella Tagliamento, la Sanremese ha venduto le colombe pasquali e i calendari 2019 frutto dell’unione di prima squadra e settore giovanile nel nome dello sport e dell’amicizia. Una nuova iniziativa in casa Sanremese per sostenere una causa nobile e una lotta tanto difficile quanto importante, specie per tendere la mano ai più piccoli.

