Il sanremese Alan Arrigo ha ricevuto l’Order of Merit 2019, per aver rappresentato al meglio la professionalità Italia all’estero. Un riconoscimento prestigioso non solo alla carriera, ma anche alle caratteristiche personali, quali attenzione, precisione, eleganza e cultura che connotano i premiati.

Arrigo è stato insignito dell’Onorificenza Order of Merit 2019 a Firenze, presso l’Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella, un riconoscimento per meriti importanti che ogni anno vede protagonisti solo tredici professionisti italiani, che si distinguono nella professione di barman e rappresentano al meglio l’Italia all’estero. Alan Arrigo, infatti, negli ultimi anni ha svolto la professione di barman a Monteacarlo, dove si è distinto, per capacità, professionalità e preparazione, vincendo numerosi premi fino ad arrivare a ricevere la prestigiosa onorificenza, consegnata dal Cavaliere della Repubblica Danilo Bellucci.Un riconoscimento importante e prestigioso per il nostro concittadino, che ha rappresentato al meglio Sanremo.