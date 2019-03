Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Alle congratulazioni del presidente si unisce anche la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale, che sottolinea “l’orgoglio di avere sul nostro territorio un’eccellenza come il Gaslini, che si conferma ancora una volta un punto di riferimento nazionale e internazionale”.

S “Grazie all’equipe dell’Ospedale Gaslini che ha salvato la vita a una bambina affetta da cardiopatia congenita e grave malformazione polmonare, realizzando per la prima volta un autotrapianto polmonare. Ora la piccola sta bene”. Lo scrive il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti su Facebook in merito all’intervento eseguito all’Ospedale pediatrico Gaslini di Genova, il primo al mondo su paziente pediatrico.

