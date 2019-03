Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Un’equipe dell’Ospedale Gaslini di Genova ha salvato da morte certa una bambina di 10 anni affetta da cardiopatia congenita e grave malformazione polmonare realizzando un autotrapianto polmonare, per la prima volta su paziente pediatrico. I medici prima hanno recuperato la funzionalità del cuore poi quella dei polmoni con l’assistenza in Ecmo e 4 interventi ad altissima complessità durati ore. Oggi, dopo 75 giorni collegata all’Ecmo, la bimba è ritornata a casa.

