Da tempo si mormorava della ricandidatura di Ioculano in comune come altresì si mormorava dei radicali cambiamenti alla squadra degli assessori consiglieri che hanno operato in questi anni. Voci danno per certo il forfait della attuale Vice sindaco Silvia Sciandra per la giunta mentre nella lista dei probabili nuovi consiglieri saranno in molti i defenestrati. Squadra che vince si cambia .. mah ? Sono in tanti a chiederselo. Alcune indiscrezioni dicono dell’ingresso di 4 medici Nella compagine del sindaco uscente e di una dirigente di banca discendente di una nota famiglia imprenditoriale e politica Ventimigliese nel settore edilizio

Correlati