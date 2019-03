Nell’Aula 19 del Cpia di Ventimiglia (in via Roma 61) mercoledì 27 marzo alle 18, in occasione della Giornata Mondiale del Teatro, il Cpia di Ventimiglia presenta per allievi, amici e amanti della cultura l’evento “Don Chisciotte al Cpia”.

Saranno proposti brani da “Don Chisciotte della Mancia”, di Miguel de Cervantes, una delle opere più “teatrali” della letteratura mondiale, un autentico capolavoro pubblicato nel 1605 e che ancora oggi, con oltre 500 milioni di copie è il romanzo più venduto della storia.

L’Ingegnoso Idalgo e il fedele Sancio Panza prenderanno vita grazie alle suggestive voci di Gianfranco Locuratolo e Francesco Todaro.

A fare da corollario alle vicende narrate, gli interventi degli allievi dei corsi del Cpia: Einny Alvarez, Samuele Anastasio, Stefano Bellavita, Igor Corradin, Andrea De Grandis, Marisa Fernandez, Daniela Verrando. Inquadramento storico/letterario a cura del professore Enzo Iorio.

Correlati