Dalla tarda serata di ieri un incendio di bosco partito dalle alture di Cogoleto, a causa del forte vento di tramontana, si è propagato verso valle. Fin da subito l’azione di contrasto delle oltre 50 unità dei vigili del fuoco con l’ausilio dei volontari coordinato dal Dos (direttore operativo dei soccorsi) è servita a garantire un contrasto alla propagazione delle fiamme e a garantire la salvaguardie delle persone e dei beni presenti sulle colline. Il forte vento ha spinto le fiamme nei pressi di abitazioni che sono state fatte sgomberare in quanto ad elevato rischio. Almeno una settantina di abitanti è stata fatta allontanare dalle abitazioni ed è stata assistita dalla Protezione Civile del Comune. Con l’appoggio di diverse squadre provenienti da altri comandi (Savona, Spezia, Imperia, Massa e Piacenza) e, dall’alba, con i lanci dei Canadair coordinati dal Dos Vigili del Fuoco, continuano le azioni di lotta antincendio sulla collina tra Cogoleto e Lerca.

