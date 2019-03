Domani, mercoledì 27 marzo alle 17.30 nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, l’assessore regionale al turismo Gianni Berrino incontra il campione di surf Hugo Vau con il presidente del Mu.Ma. Nicoletta Viziano.

Quarantun anni, portoghese, Hugo Vau è diventato popolare dopo aver cavalcato in Portogallo il 17 gennaio 2018 “Big Mama” la grande onda alta 35 metri. Vau è specializzato nel “tow-in surfing”: pratica che vede i surfisti scalare autentici muri d’acqua trainati da un jet-ski per poi gettarsi in una discesa adrenalinica e molto pericolosa.

Quello di domani è il terzo di sette incontri organizzati dal Galata Museo del Mare nell’ambito degli “Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare”: appuntamenti mensili con grandi personaggi e le loro storie legate al mare.