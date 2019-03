Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Il Dj Adrien Moreau (pseudonimo di Adriano Scopano) è stato scelto da Lorenzo Casalino, art director del party musicale diretto da Area Stile e che si terrà in occasione dei 20 anni di carriera de “Le Vibrazioni”, al rinomato Rocket Club di Milano. Il party prevede un soft catering e open Bar esclusivamente riservato agli invitati. Moreau, oltre ad essere al fianco alla voce da Lorenzo Casalino, condividerà la console con Simone Franzini ed Ervin.

