A Montecarlo è in programma il terzo fine settimana del PRINTEMPS DES ARTS giovedì 27 – domenica 31 marzo

Anche giovedì 28 il week-end si apre con un “CD in concerto” per l’etichetta del Festival, tutto dedicato a Britten e interpretato dal giovane violoncellista Cameron Crozman che alla fine del concerto al Lycée hôtelier alle 20.30 dedicherà il suo album che sarà in vendita per l’occasione. Il 27 peraltro terrà anche una masterclass a ingresso libero sino a posti disponibili.

Continua poi l’excursus dei quartetti beethoveniani col Quartetto Signum e col Quartetto Renaud Capuçon: Beethoven è ancora una volta accostato a Kagel e precisamente aPandorasboxinterpretato daJean-Etienne Sotty al bandoneon.

A chiudere questo weekend sono invece la BBC Symphony Orchestra, Peter Eötvös alla direzione e Renaud Capuçon – vero protagonista di questo weekend alle prese con un tour de force– al violino in un programma tutto consacrato a Bartók di cui il maestro ungherese Eötvös, pure compositore, sa far risuonare perfettamente l’orchestrazione.

Mercoledì 27 marzo

Master-classe

14.00-17.00 – Académie de musique Rainier III

Cameron Crozman,violoncelle

Giovedì 28 marzo

I CD in concerto

20.30 – Lycée hôtelier

Nell’ambito della résidence d’Alexandros Markeas

Alexandros Markeas

Danse Tristeper ensemble di flauti, violoncello, contrebbasso e percussioni (stidenti del Conservatoire de musique et d’art dramatique d’Antibes-Juan-les-Pins)

Benjamin Britten / Suite pour violoncelle n°1, op. 72

Benjamin Britten / Suite pour violoncelle n°2, op. 80

Benjamin Britten / Suite pour violoncelle n°3, op. 87

Cameron Crozman, violoncello

Vendita del CD con dedica all’uscita del concerto

Venerdì 29 marzo

Incontri

18.30 – Musée Océanographique

«La viola, la quinta ruota del quartetto?»

Tristan Labouret, musicologo

Beethoven – Quartetti

20.30 – Musée Océanographique

Matthijs van Dijk (rage) rage against the

Ludwig van Beethoven

Quartetto per archi n.15 in la minore, op.132

I. Assai sostenuto – Allegro

II. Allegro ma non tanto

III. Molto adagio

IV. Alla marcia, assai vivace

V. Allegro appassionato

Quartetto per archi n.13 in si bemolle maggiore, op.130

I. Adagio ma non troppo

II. Presto

III. Andante con moto ma non troppo

IV. Alla danza tedesca. Allegro assai

V. Cavatina. Adagio molto espressivo

VI. Finale. Allegro

Grande Fuga in si bemolle maggiore, op. 133

Quartetto Signum

Sabato 30 marzo

Incontri

11.30 – Café de la Rotonde, Opéra Garnier

Renaud Capuçon, violino

David Christoffel, musicologo

18.30 – Hôtel de Paris

«Essere un quartetto»

Jean-Claire Vançon, musicologo

Beethoven – Quartetto

20.30 – Opéra Garnier

Mauricio Kagel

Pandorasbox

Jean-Etienne Sotty, bandonéon

Ludwig van Beethoven

Quartetto per archi n.12 in mi bemolle maggiore, op.127

I. Maestoso – Allegro

II. Adagio, ma non troppo e molto cantabile

III. Scherzando vivace – Trio

IV. Finale. Allegro

Quartetto per archi n.16 in fa maggiore, op.135

I. Allegretto

II. Vivace

III. Lento assai, cantante e tranquillo

IV. Grave, ma non troppo tratto – Allegro

Quartetto Renaud Capuçon

Domenica 31 marzo

Incontri

16.30 – Crazy Fish, Grimaldi Forum

«I concerti di Bartók: una musica abilmente popolare»

Martin Guerpin, musicologo

Bartók – Concerti

18.00 – Grimaldi Forum

Béla Bartók

Concerto per violino n.1, Sz. 36

I. Andante sostenuto

II. Allegro giocoso

Concerto per orchestra, Sz. 116

I. Introduzione. Andante non troppo

II. Presentando le coppie. Allegro scherzando

III. Elegia. Andante non troppo

IV. Intermezzo Interrotto. Allegretto

V. Finale. Pesante — Presto

Concerto per violino n.2, Sz. 112

BBC Symphony Orchestra

Peter Eötvös, direzione

Renaud Capuçon, violino

Modalità di prenotazione e di acquisto dei biglietti:

Il prezzo medio dei biglietti è 26 euro; biglietti ridotti a 10 euro per gruppi e per giovani fino ai 25 anni, entrata gratuita per i bambini fino ai 12 anni.

FESTIVAL PRINTEMPS DES ARTS DE MONTE-CARLO

12 avenue d’Ostende MC 98000 Monaco, tel +377 97983290 ; info@printempsdesarts.mc; www.printempsdesarts.mc