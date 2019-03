Il Centro Missionario e la Caritas della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, insieme alla Comunità Laici Missionari Cattolici, organizza un campo di servizio e conoscenza in Senegal per giovani dai 18 ai 28 anni.

Per condividere ed approfondire la proposta vengono organizzati due incontri di presentazione:

martedì 2 aprile ore 18 a Ventimiglia, presso l’Emporio Solidale in via Sottoconvento n. 86

sabato 6 aprile ore 10,30 a Sanremo, presso Casa Papa Francesco in Sal. S. Pietro n. 14

La scadenza per candidarsi è venerdì 30 aprile

Periodo: dal 27 luglio al 12 agosto

Luogo: Senegal, nella regione della Petite Côte a sud di Dakar

Attività: 1. incontri preparatori in Italia

2. servizio in Senegal negli ambiti socio-sanitario, infanzia-assistenza, disabilità- emarginazione, animazione con i giovani

3. visite di conoscenza in Senegal

4. incontri / testimonianze al rientro

Requisiti: desiderio di impegnarsi e mettersi al servizio dei bisogni della popolazione locale, saper vivere in gruppo/comunità, avere una buona salute psicofisica e capacità di adattamento, comprendere a livello base la lingua francese e/o inglese, avere il passaporto valido e la vaccinazione per la febbre gialla

Numero massimo dei partecipanti: 10

Costi: Quota di partecipazione € 600 (vitto e alloggio, trasporti in loco, assicurazione).

Volo aereo escluso (in attesa di possibile contributo di Caritas Italiana)

Accompagnatori: durante il viaggio ed il soggiorno i giovani saranno accompagnati da adulti che hanno esperienza di Africa

Per informazioni ed iscrizioni:

Cell. Maurizio 393.946.1870 – Mimmo 339.179.3042 – Giuliano 340.534.3098

Mail: marmo@caritasventimigliasanremo.org – mimmomarrara@yahoo.fr – gb49@libero.it