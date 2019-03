Lo avevano notato, mentre transitava a bordo del suo scooter, gli Agenti della Squadra Volante, impegnati, ieri pomeriggio, in un posto di controllo nei pressi della vecchia stazione ferroviaria, a Porto Maurizio.

Troppo sospettoso il suo atteggiamento per non spingere gli operatori a seguirlo.

Ed infatti, resosi conto della presenza della Volante, il giovane, L.Q., imperiese del ’96, dopo essersi disfatto di un piccolo involucro di plastica, ha iniziato la sua fuga.

In breve tempo, però, è stato raggiunto dall’equipaggio in servizio che, dopo aver recuperato l’oggetto di cui il giovane si era disfatto, approfondiva il controllo.

Il conducente dello scooter, noto alla Polizia, pur negando ogni addebito a suo carico, nulla ha riferito in merito all’oggetto lanciato durante la sua fuga, un sacchetto con all’interno dell’hashish.

Per questo motivo gli Agenti hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio del fermato dove hanno trovato ulteriori 22 grammi di hashish, un bilancino di precisione, bustine in cellophane per il confezionamento delle dosi di droga, un tirapugni ed alcuni coltelli a scatto.

Pertanto, visti gli esiti della perquisizione, l’uomo, con a carico numerosi e specifici precedenti di polizia, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di detenzione, ai fini di spaccio, di sostanza stupefacente e per detenzione abusiva di armi.

