Per quattordici imprese su cento la fattura è ancora di carta; dieci giorni per trasmettere la documentazione non sono sufficienti; per il fisco digitale servono norme più adatte: questi sono i motivi per cui è necessaria una proroga al regime transitorio della e-fattura per tutto il 2019 sui termini di emissione e registrazione delle fatture elettroniche.

Da una recente indagine svolta dalla CNA Nazionale tra le sedi operative territoriali che assistono i contribuenti nell’emissione delle fatture elettroniche è emerso che sono, tutto sommato, accettabili i problemi di dialogo con lo Sdi, il sistema di interscambio dell’Agenzia delle entrate che invia e riceve le fatture.

Il problema è di altra natura, un problema grave: quattordici imprese su cento usano ancora la carta per redigere le fatture. Consegnandole, in un secondo momento, agli intermediari per farle trasformare in fatture digitali, come prevede la norma entrata in vigore il primo gennaio.

“È una rivoluzione che non si può compiere dalla sera alla mattina”, afferma il Segretario Territoriale Luciano Vazzano.

” Il termine di dieci giorni previsto per emettere e trasmettere le fatture è troppo poco. La normativa appare poco idonea al passaggio al fisco digitale e crea numerose difficoltà nel rispetto dei tempi degli altri adempimenti fiscali di routine, facendo sorgere problemi operativi”.

E conclude “Occorre una proroga, valida per tutto il 2019, del periodo transitorio sui termini di emissione e registrazione delle fatture elettroniche. I tempi non sono maturi per arrivare in breve al regime definitivo”.