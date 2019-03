Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Apre giovedì 28 marzo il nuovo punto vendita Doro, insegna di riferimento del Gruppo Sogegross. Il supermercato, di proprietà dei fratelli Preti, è stato totalmente rinnovato. Sono presenti al suo interno, tutti i principali reparti “freschissimi”, da sempre fiore all’occhiello dell’azienda: macelleria e gastronomia, con ampio spazio dedicato al take-away, frutta e verdura con particolare attenzione ai prodotti del territorio, panetteria con banco assistito ed un innovativo e pratico self-service. I clienti troveranno, inoltre, un ricco assortimento di prodotti biologici e senza glutine, oltre ad una vastissima scelta di eccellenze della nostra regione. Il nuovo Doro, con parcheggio completamente rinnovato e fruibile gratuitamente dai clienti per la prima ora, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8,30 alle 19,30.

