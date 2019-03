Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Mercoledì 27 marzo alle 11.30, ad Arma di Taggia, a Villa Boselli si terrà la presentazione del “Progetto di rigenerazione urbana dell’area Viale delle Palme”. All’evento interverranno Marco Scajola, Assessore all’Urbanistica della Regione Liguria, Mario Conio, Sindaco del Comune di Taggia, Lucio Cava, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Taggia. L’incontro è aperto alla cittadinanza. “Sarà l’occasione – precisa il Sindaco Conio – per parlarvi di un importante lavoro che a breve eseguiremo nella buca delle palme”.

