In provincia di Imperia siccità potrebbe giocare un brutto scherzo all’olivicoltura, viticoltura, fiori e fronde. Se il 2018 ha già segnalato Imperia come località più secca in Liguria con 783 mm di pioggia, i dati dei tre mesi invernali non sono certo migliori. Negli ultimi 3 mesi a Imperia sono scesi 154 mm di pioggia, 163,8 a Sanremo; 151 a Ventimiglia; 112,2 a Colle di Nava; 201,4 a Triora. Nel 2017/2018 ne erano scesi 232 a Imperia, 217,2 a Sanremo; 232,8 a Ventimiglia; 337,2 a Colle di Nava; 418,4 a Triora, come riporta Milena Arnaldi su “Il Secolo XIX”.

