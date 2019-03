Martedì 26 marzo alle ore 16.30 nell’ambito dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo il Cardinale di Milano, Angelo Scola, presenterà la propria autobiografia intitolata “Ho scommesso sulla libertà”.

ANGELO SCOLA con Luigi Geninazzi

Ho scommesso sulla libertà

Le confessioni di un protagonista della storia recente della Chiesa

Prezzo 18 euro

Pagine 288

Anno 2018

Collana Saggi

Formato cartonato

Teologo, vescovo e cardinale, Angelo Scola si racconta per la prima volta in una serie di conversazioni con il giornalista Luigi Geninazzi: un’autobiografia che attraversa i grandi passaggi storici, con analisi e giudizi sui problemi più scottanti del presente, dall’immigrazione al dibattito sul fine vita.

Ricorda il suo periodo travagliato di giovane prete, non senza difficoltà con qualche ecclesiastico e segnato da una malattia rara diagnosticata dopo anni di sofferenze, durante i quali ha affrontato un’analisi con un gesuita parigino. Parla dei grandi incontri: la militanza in Comunione e Liberazione a stretto contatto con don Giussani, la vicinanza a Giovanni Paolo II, che l’ha nominato vescovo a quarantanove anni, il più giovane d’Italia, il rapporto con papa Ratzinger, che lo ha voluto arcivescovo a Milano, e di cui svela aspetti finora sconosciuti.

Per Scola il pontificato di Francesco rappresenta «un salutare colpo allo stomaco per le Chiese d’Europa» ma teme che la «cultura dell’incontro» rischi di rimanere solo uno slogan. Il cristianesimo, ricorda, è anzitutto un’esperienza di libertà: una parola chiave che ritroviamo in tutto il corso della sua vita.

Angelo Scola è nato a Malgrate nel 1941. Cardinale, è stato vescovo di Grosseto, rettore della Pontificia Università Lateranense, preside dell’Istituto Giovanni Paolo II, patriarca di Venezia, e arcivescovo di Milano. Tra le sue pubblicazioni: Una nuova laicità (2007), Buone ragioni per la vita comune (2010), Cosa nutre la vita? (2013), Uomo-donna. Il “caso serio” dell’amore (2016).

Luigi Geninazzi, nato a Valsolda nel 1947, è stato inviato speciale per «L’Avvenire» e testimone delle rivoluzioni democratiche dell’Europa dell’Est dalla nascita di Solidarność in poi. Tra i suoi libri, L’Atlantide rossa (2013).