L’Allianz Riviera di Nizza ospiterà sabato 30 e domenica 31 marzo la terza edizione del Moto Expo, una mostra di oltre 6.000 mq. interamente dedicata alle due ruote. Nel prestigioso nuovo stadio, due giorni di esposizione con oltre 30 grandi marche prestigiose, per scoprire le ultime novità moto e scooter, a due e tre ruote, oltre che scooter elettrici di ultima generazione, nonché tutto ciò che riguarda preparazione, selleria, equipaggiamento, accessori e molto altro. Anche quest’anno Moto Expo farà un focus sulla sicurezza, grazie alla collaborazione con la Gendarmerie Nationale, la Polizia di Stato (CRS) e l’Associazione Prévention Routière.

Particolarmente interessante il driving center che consentirà ai visitatori di provare su strada una selezione di veicoli delle marche Aprilia, BMW, Ducati, Harley Davidson, Indian, KTM, Kymco, Moto-Guzzi, Peugeot, Piaggio, Triumph, Yamaha ed altre.

La pista di educazione stradale CRS/Attitude Prévention proporrà al pubblico, in modo particolare agli adolescenti, una iniziazione pratica per trasmettere le regole di base per una guida sicura.

L’evento è organizzato dal Conseil National des Professionnels de l’Automobile, CNPA, sezione due ruote.

Ingresso: 8 €.

Prenotazioni on line: 6 € https://www.weezevent.com/salon-moto-expo-2019

Minori di 14 anni: gratuito se accompagnati dai genitori (Carte di identità obbligatorie).

Orario di apertura: dalle 10:00 alle 20:00.