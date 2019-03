Il candidato sindaco di Ventimiglia Gaetano Scullino alla presentazione ufficiale della candidatura alla presenza dei vertici provinciali e locali del centrodestra unito, ha detto: “Mi avete aspettato e, come disse Massimo Troisi: “Scusate il ritardo”, ma non sono una sorpresa. Siamo pronti a partire e suggelliamo questa alleanza”. Scullino, ex sindaco di Forza Italia, con la lista civica “Scullino sindaco” sarà appoggiato dal centrodestra. “Siamo qui a battezzare il coach che guiderà al nostra squadra verso la vittoria” dice Massimiliano Iacobucci segretario regionale di Fratelli d’Italia. “Toti è al tuo fianco e sarà presente presto anche a Ventimiglia, per dare sostegno alla coalizione” dice l’assessore regionale Marco Scajola.

