Dom e Fiona, registi e attori di Parigi a piedi nudi, giovedì e venerdì sera al Cristallo presenteranno e commenteranno con voi il loro film, commedia divertente e leggera, giocata al confine del mimo e dell’equivoco. Per chi desidera il film in lingua originale, l’appuntamento è per venerdì sera.

Ancora commedia con il film del sabato e della domenica; il sequel di Non sposate le mie figlie ritorna con gli stessi attori e per mano dello stesso regista. Divertimento assicurato, anche se il tema, quello dell’integrazione e del rispetto delle culture diverse, non è da ridere… Ma i francesi sono maestri nel tocco leggero sui temi pesanti. Per chi ama la versione originale, appuntamento sabato pomeriggio.

Dopo una serie di film impegnativi il Cinema Cristallo propone qualche sana e disintossicante risata.

Parigi a piedi nudi di Dominique Abel & Fiona Gordon

GIOV 28 MAR ore 21:00

VEN 29 MAR ore 21:00 in versione originale

Fiona, bibliotecaria canadese impacciata e timida, sbarca a Parigi e trova Dom, clochard parigino, che vive in una tenda canadese in riva alla Senna…

Non sposate le mie figlie 2 di Philippe de Chauveron

SAB 30 MAR ore 17:30 FR

SAB 30 MAR ore 21:00

DOM 31 MAR ore 17:30

Dopo il successo della commedia “Non sposate le mie figlie” del 2015, il tema dell’integrazione e dell’interazione fra culture continua a essere centrale nella cinematografia francese.