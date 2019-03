Gennaro Iavarone, sanremese, è prematuramente mancato a soli 43 anni.

A inizio mese mentre in vacanza in Ecuador, dove da anni vive suo figlio, era rimasto gravemente ferito dopo un tuffo in piscina. Il trauma era dovuto all’impatto con uno scoglio a pelo d’acqua. Iavarone aveva perso parte della sensibilità a braccia e gambe. A Sanremo era stata organizzata una raccolta fondi per rimpatriarlo perché venisse curato in Italia, ma purtroppo le condizioni di Gennaro sono peggiorate e l’uomo è morto prima del trasferimento nel nostro paese.

