Durante un colloquio nel carcere di Pontedecimo un padre ha cercato di passare hashish alla figlia 30enne detenuta per rapina. Bloccato dalla Polizia Penitenziaria, è stato denunciato. L’episodio è stato reso noto da Fabio Pagani, segretario regionale della Uil della polizia penitenziaria. Il reparto, dove vive anche una bimba di 2 anni e mezzo, ha terminato i posti a disposizione.

