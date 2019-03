Oggi alle 15.30 in via Littardi, a Porto Maurizio, un poliziotto ha sparato 4 colpi di pistola alle gomme di un furgone rubato che stava fuggendo a un controllo e aveva rischiato di investire i poliziotti. Nei pressi di un’area di servizio alla vista dei poliziotti i tre sono saliti sul furgone cercando di fuggire. La pattuglia li ha inseguiti, ha controllato la targa, scoprendo che era rubato, e ha messo di traverso l’auto per bloccarli. Il conducente del furgone ha invertito la marcia ed un poliziotto ha sparato. I tre, imperiesi, subito dopo sono stati arrestati.

Correlati