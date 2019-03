E’ in partenza il corso per la formazione dei nuovi bagnini di salvataggio per la stagione estiva 2019.

Il corso si svolgerà in piscina e al mare con due/tre incontri settimanali divisi tra teoria e pratica.

Il corso oltre ad insegnare le tecniche di salvataggio e l’uso delle attrezzature prevede la simulazione in mare di situazioni di emergenza e di intervento per il salvataggio dei pericolanti.

Superato l’esame i partecipanti otterranno il brevetto di Bagnino di Salvataggio, il brevetto di BLSD (primo soccorso con defibrillatore) con autorizzazione del 118 e l’attestato sul trauma spinale in ambiente acquatico.

Il brevetto di Bagnino di Salvataggio permette di ottenere credito formativo nella Scuola Secondaria di II° grado.

Aquamica e Società Nazionale di Salvamento oltre al corso da bagnino propongono corsi di formazione per Istruttori di nuoto e corsi di specializzazione nel soccorso quali operatore soccorritore con moto d’acqua da salvataggio, operatore di salvataggio con tavola surf rescue, trattamento degli incidenti acquatici con ossigeno terapia, trattamento del trauma spinale negli incidenti acquatici e accoglienza e gestione del traumatizzato nelle attività natatorie, ecc…

Per informazioni ed iscrizioni: Aquamica/Salvamento – tel 392 2984850 – mail aquamica.asd@gmail.com

