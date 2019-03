Caso di meningite meningococcica a Genova. Una donna del 1948, residente in provincia di Alessandria, è ricoverata per un’infezione da meningococco all’Ospedale Policlinico San Martino.

L’anziana è ricoverata presso la Rianimazione del Pronto Soccorso e sottoposta a profilassi, così come le persone entrate a contatto con la paziente.

