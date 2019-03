A Vallecrosia sarà realizzata una passeggiata pedonale, con un grande belvedere sul mare in corrispondenza di via Colombo ed una pista ciclabile. I lavori dureranno una decina d’anni, ma il sindaco Armando Biasi spera che nella metà del tempo tutto possa essere pronto. Il lungomare in questa prima fase sarà una Ztl e i posteggi saranno spostati a monte della ferrovia: uno già c’è per 200 posti all’altezza del Don Bosco, un secondo da 300 posti sarà creato accanto, in futuro per liberare il lungomare dalle auto, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

