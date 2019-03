Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Domani, domenica 24 marzo a partire dalle ore 10 ci sarà la seconda giornata di pulizia delle spiagge sul lungomare di Vallecrosia. Una delle iniziative intraprese dalla Giunta Biasi, per rendere Vallecrosia più green. L’Assessore all’ambiente Antonino Fazzari, promotore dell’iniziativa invita i cittadini a partecipare: “Le passeggiate ecologiche sono state ideate da una chat nata a Bordighera: SOS Plastica; il Comune di Vallecrosia ha subito aderito all’iniziativa, che verrà ripetuta ogni terza domenica del mese. Un’attivita’ importante, spero che i cittadini partecipino, per rendere Vallecrosia una città ed una meta turistica più sostenibile”.

