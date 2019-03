A Pontedassio, Comune attento alle esigenze dei cittadini, le tasse non aumentano da dieci anni.Il consiglio comunale ha infatti approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2019-2021, che ha confermato il trend

“Per il decimo anno consecutivo – ha dichiarato il sindaco Franco Ardissone – non è stata aumentata nessuna tassa che riguarda i nostri cittadini, contrariamente a quanto prevedevano le leggi dei Governi votate negli anni,che davano appunto la possibilità ai sindaci di aumentare i principali tributi per trattenere percentuali cospicue nelle proprie casse. L’attuale amministrazione ha saldato tutti i debiti pregressi accantonando le cifre necessarie per far fronte a eventuali pagamenti richiesti da Rivieracqua o urgenze dovute a emergenze varie”.