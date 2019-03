Pronto anche il calendario ufficiale del campionato Aliievi, con una prima fase suddivisa in due gironi per un totale di 16 formazioni coinvolte. Nel girone A sono state inserite Alta Langa A, Alta Langa B, Araldica Castagnole Lanze, Augusto Manzo, Canalese, Cortemilia, Murialdo e Spec. Nel girone B ci sono Centro Incontri, Don Dagnino, Imperiese, Merlese, Peveragno, Pro Paschese, San Biagio e Speb.

La prima parte del campionato comincerà tra il 25 e il 30 aprile e finirà giovedì 25 luglio. Al termine della regular season le prime quattro classificate di ogni girone accederanno al tabellone finale per lo Scudetto, mentre quelle classificate dal quinto all’ottavo posto si giocheranno il Trofeo Fipap.

Coppa Italia: la prima classificata di ciascun girone al termine della regular season sarà ammessa alla finale, che si disputerà sabato 24 agosto, alle 16, a Caraglio.

