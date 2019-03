Il ciclista francese Julian Alaphilippe ha vinto in volata la Milano-Sanremo 2019. Il grande favorito della vigilia, il più in forma in questo inizio di stagione (di recente aveva vinto la “Strade Bianche”), ha conquistato la 110a edizione della Classicissima, precedendo il belga Oliver Naesen ed il polacco Michal Kwiatkowski. Il dianese Niccolò Bonifazio era fuggito nella discesa della Cipressa, ma è stato raggiunto dal gruppo ai piedi del Poggio. A poco di un chilometro dal traguardo ci ha provato Matteo Trentin, ma è stato ripreso. Il francese della Deceuninck-Quick Step ha poi vinto la volata in via Roma, mentre Nibali (trionfatore nel 2018), primo degli italiani, è giunto ottavo, Matteo Trentin decimo.

Correlati