Julian Alaphilippe, subito dopo l’arrivo, ha dichiarato: “Mi servirà del tempo per realizzare cosa ho fatto oggi… Abbiamo reso la gara molto dura e sono rimasto sempre concentrato. Ho seguito Mohoric ai 600 metri e non ho commesso errori. È incredibile!”

Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) ha vinto la Milano-Sanremo NamedSport, prima Classica Monumento della stagione, davanti a Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) e Michal Kwiatkowski (Team Sky). PODIO FINALE 1 – Julian Alaphilippe (Deceuninck – Quick-Step) – 291 km in 6h40’14”, media 43,625 km/h 2 – Oliver Naesen (AG2R La Mondiale) s.t. 3 – Michal Kwiatkowski (Team Sky) s.t.

