Hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento l’U.S. Maurina, la FIDAL, l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Liceo dello Sport, che ha messo a disposizione alcuni studenti, in qualità di giudici di gara.

“È stata una felice giornata di sport e ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a renderla tale”, commenta l’assessore allo Sport, Simone Vassallo. “I Giochi Studenteschi rappresentano da sempre un’occasione preziosa per avvicinare i giovani alla pratica sportiva e divulgare i valori positivi di una competizione sana e corretta”.

Il Campo “A.Lagorio” di Imperia ha ospitato nei giorni scorsi la fase comunale dei Giochi Sportivi Studenteschi di atletica leggera. Hanno preso parte alla gare, valevoli per la qualificazione alla fase provinciale del prossimo 4 aprile, gli Istituti Comprensivi cittadini Boine, Littardi, Sauro e Novaro

