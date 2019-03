SSi è svolta oggi in Regione Liguria la prima riunione del “Tavolo di Armonizzazione” per la Zona Franca Urbana di Ventimiglia. L’assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti ha convocato gli enti coinvolti e le associazioni di categoria, confermando loro lo stanziamento della Regione per lo sviluppo imprenditoriale dell’area di confine: 5 milioni di euro a favore degli investimenti delle micro, piccole e medie imprese che vorranno acquistare beni e strumentazioni, nonché aiuti per la creazione di nuove imprese.

“Un utile momento per acquisire le istanze del territorio e le necessità specifiche del mondo produttivo” afferma Benveduti a margine della riunione. “Questo incontro ha posto le basi per individuare criteri e settori su cui potremo concentrarci per la stesura dei prossimi bandi a sostegno del tessuto produttivo dell’area. Ringrazio l’Onorevole Flavio Di Muro quest’oggi presente alla riunione e fin dall’inizio impegnato sul tema della Zona Franca Urbana, che non ha perso l’occasione per ribadire l’interesse del Governo sull’area”, conclude l’assessore.