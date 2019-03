Una favola scritta da alunni ripropone il problema della chiusura dell’Istituto Sant’Anna di Vallecrosia che comprende asilo, elementari, medie. Da fine giugno ci sarà una diaspora di amicizie, affetti, professori. La favola che si intitola “C’era una volta… e ci sarà per sempre” è opera di studenti della seconda media (Greta Carraro, Gaia Congiusti, Ludovica Gavino, Ludovica Marsiglia, Emma Pastorello e Elena Polimeni). Ha partecipato al concorso letterario “San Giovanni Bosco” e ha vinto il premio come “miglior fiaba inedita ambientata sul territorio”, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

