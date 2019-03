In corso Marconi a Sanremo aprirà un supermercato di medie dimensioni con tanto di ortofrutta e macelleria. Al piano terra ci sarà una superficie di vendita di 685,5 metri quadrati. Sono previsti anche 35 posti auto e 12 moto. Sarà il quarto supermercato alla Foce, oltre al vicino Conad Permare di via Solaro. Di fronte c’è già un Lidl e nel raggio di un paio di chilometri Carrefour e Coop, come scrive Andrea Fassione su “Il Secolo XIX”.

