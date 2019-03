Ufficiale il calendario della prima fase del campionato Juniores di pallapugno con 13 formazioni suddivise in due gironi. Nel girone A sono state inserite: Augusto Manzo, Cortemilia, Merlese, Neivese A, Neivese B, Ricca e Subalcuneo. Nel girone B ci sono: Bormidese, Don Dagnino, Gottasecca, Imperiese, Pieve di Teco e Spes.

La prima parte del campionato comincerà domenica 28 aprile per il girone Ae sabato 11 maggio per il girone B, con chiusura in contemporanea il 10 luglio.

Al termine della regular season, le prime quattro classificate di ogni girone accederanno alla Fase scudetto, suddivise in altri due raggruppamenti, dove le prime due classificate andranno in semifinale. Le formazioni escluse dalla fase valida per l’assegnazione del titolo di categoria saranno inserite in un girone unico per il Trofeo Fipap: le prime due andranno in finale.

Coppa Italia: le prime classificate di ciascun girone al termine della regular season saranno ammesse alla finale, che si giocherà domenica 25 agosto, alle 14, a Caraglio.



