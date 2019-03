In III Commissione Attività produttive doveva essere votata la proposta di legge del M5S sulla nuova disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi in Liguria.

Tuttavia, la votazione è stata rinviata perché la maggioranza dei colleghi commissari ha ritenuto che si dovessero effettuare ulteriori approfondimenti, in particolare sulla gestione provvisoria dei territori cosiddetti ‘silenti’.

Bisogna quindi fare ulteriori riflessioni sulla questione perché occorre tutelare la proprietà privata e l’eventuale gestione dei terreni ‘abbandonati’ con un proprietario irreperibile, che in ogni caso deve essere ricercato in modo approfondito prima di assumere qualunque decisione.

Per noi il diritto alla proprietà privata, che eventualmente vale anche per gli eredi del proprietario, è sacro e va sempre garantito, nel pieno rispetto della nostra Costituzione, senza creare disagi e problemi ai cittadini”.

Giovanni De Paoli, consigliere regionale Lega Nord Liguria – Salvini

