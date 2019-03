Juniores Eccellenza U19

Imperia – Finale sabato 23 ore 16:45

Turno casalingo per i nerazzurri, allenati da Casella, che nell’incontro esterno della scorsa settimana sono usciti sconfitti per 4 reti a 3 contro la Cairese, quinta in classifica con 35 punti. Partita agevole ma non troppo quella dei nerazzurri in programma per sabato pomeriggio. Il fattore casa può e deve essere determinante vista la posizione pericolosa dei giovani draghetti a quota 32 punti, più tre dalla zona play-out occupata dall’Albenga.

Juniores 2° liv. U19

Veloce – Imperia sabato 23 ore 18:30

campo “Levratto” Savona

Reduci dalla sconfitta (1-3) contro la capolista Ceriale, i ragazzi allenati da mister Olivieri si apprestano alla sfida esterna contro la Veloce, formazione che occupa la metà classifica con 37 punti. I sotto leva stanno comunque ben figurando in questo campionato che assicurerà una certa esperienza negli anni a venire.

Allievi Prov. U17

Imperia – Villanovese domenica 24 ore 10:00

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Seconda sconfitta per i nerazzurri che domenica scorsa hanno ceduto il passo ai padroni di casa dell’Andora uscendo sconfitti dal campo con il risultato di due a zero per l’Andora. Questa settimana impegno tra le mura amiche del campo “Salvo” ai Piani di Imperia contro la Villanovese, fanalino di coda del campionato.

Allievi U16

Vado – Imperia sabato 23 ore 16:30

campo “Dagnino” Quiliano Valleggia

Impegno molto difficile per la formazione nerazzurra che dopo aver perso la scorsa settimana contro Ceriale, seconda forza del campionato, si appresta a disputare un’altra partita dispendiosa contro il Vado, quinto con 33 punti. I nerazzurri non si stanno comportando male, nonostante la recente sconfitta, infatti occupano la nona posizione con 19 punti.

Giovanissimi Prov. U15

Imperia – Sanstevese sabato 23 ore 17:30

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Dopo aver osservato un turno di riposo la formazione capolista del campionato ritorna in campo e lo fa contro la seconda classificata, la Sanstevese. Punteggio pieno per l’Imperia, un vantaggio di sette punti tra le due squadre e in caso di vittoria, i giovani nerazzurri, potrebbero allungare a più dieci con ancora cinque giornate a disposizione.

Giovanissimi U14

Riposo