È senza dubbio tra gli esponenti del mondo culturale italiano più popolari e discussi dell’ultimo periodo. Il filosofo, scrittore, saggista e docente Diego Fusaro sarà ospite della Mostra Personale “Qui e Ora” dell’ artista Chiara Mazzocchi (Patrocinio del Comune di Alassio). Domenica 24 Marzo alle ore 18 nella Galleria Artender di Alessandro Scarpati, in Passeggiata Cadorna 53, Diego Fusaro parlerà di arte, filosofia, “Hic et Nunc”, consapevolezza e pensiero ribelle. Ingresso libero. Le opere fotografiche e video di Chiara Mazzocchi, rimarranno esposte sino al 31 marzo, con apertura della Galleria Artender tutti i giorni, mattino 10.30-12.30 pomeriggio 16.00-19.30.

