Domani, sabato 23 marzo, dalle 10 alle 12.30 in via Escoffier a Sanremo, si terrà l’ultimo banchetto di “Città bene comune” prima dell’iniziativa pubblica di domenica 24 marzo al Cinema Tabarin (inizio ore 10.30) in cui la lista civica presenterà alla cittadinanza il suo candidato a sindaco Giorgio Tubere e il suo programma.

