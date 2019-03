A Camporosso dopo 2 ore e mezza di verifiche è stato riaperto il traffico in via Braie. Lo comunica il sindaco Davide Gibelli. Per i tecnici si tratterebbe di un problema superficiale e non strutturale e non ci sono condizioni di pericolo per la viabilità. Domani ci sarà un nuovo sopralluogo. Nel pomeriggio pezzi di calcestruzzo erano caduti da un viadotto dell’Autofiori all’altezza di via Braie, chiusa al traffico per precauzione.

