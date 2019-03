Domani. venerdì 22 marzo alle 11, ci sarà un importante appuntamento sotto al Mercato coperto di Ventimiglia: l’Amministrazione Comunale, insieme ai cittadini, inaugurerà la nuova pescheria comunale, non solo totalmente rinnovata nell’estetica ma soprattutto migliorata e resa più fruibile da tutte le persone che in quel luogo, da molti anni, svolgono la loro attività commerciale. Un intervento da 100 mila euro, che ha previsto il rifacimento totale dei locali, degli impianti elettrici ed idraulici: dalla costruzione di nuovi servizi igienico sanitari a quella di nuovi spogliatoi, dalla creazione di un sistema di allontanamento delle acque dai banchi alla nuova illuminazione, oltre alla nuova entrata, con la presentazione della parete rinnovata e ritinteggiata e l’ingresso che prevede sia le scale che una rampa. Domani mattina insieme al Sindaco Enrico Ioculano, alla sua Giunta e ai consiglieri, oltre alle associazioni cittadine, ci sarà un’ospite d’eccezione, un personaggio che si è distinto per la promozione dei nostri prodotti nella sua cucina stellata (al punto di vincere il premio cittadino “Ghinbaru d’oro”), e che al Mercato e alla Pescheria fa la spesa quotidianamente: lo chef Mauro Colagreco. La cittadinanza è invitata a condividere questo momento di festa.

