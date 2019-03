Una grande novità approda nelle acque di Sanremo, nel week end del 22/24 Marzo, dove si svolgerà l’ “M32 European Series 2019”, organizzato dallo Yacht Club Sanremo.

Si chiama M32 ed è un catamarano a vela da regata di ultimissima generazione che può superare i 30 nodi di velocità “volando” sul pelo dell’acqua.

Uno spettacolo completamente diverso da quelli a cui siamo abituati ed una grande scoperta per tutti i nostri giovani velisti.

Cinque le squadre che si daranno battaglia durante l’evento.

Importanti nomi tra i quali spicca Ian Williams e il suo team GAC Pindar. Mentre GAC Pindar è l’attuale campione in carica della M32 Europe Series, , Williams ha anche vinto l’ M32 Corinthian World Championship a Chicago lo scorso settembre.

Un’altra campagna di alto profilo in competizione a Sanremo è l’Inga Racing Team di Richard Göransson. Il team svedese partecipa regolarmente alle classi di monoscafo Melges 40 da 6 metri e per la prima volta questa settimana si cimenterà in una gara di catamarano.

Un altro svedese, Håkan Svensson, CEO e proprietario di Aston Harald, produttore del catamarano M32. Starà al volante delle sue squadre di Cape Crow Vikings con un equipaggio tra cui il giovane svedese Nicklas Dackhammar e alcuni membri della sua squadra di corse.

A rappresentare l’Italia sarà Guido Maini ed il Team Shark, quinto classificato nella M32 European Series nel 2018.

Sfidando la “barca di sviluppo” che Aston Harald ha generosamente fornito per la Serie Europea M32 quest’anno sarà Daniel Bjørnholt. Recentemente ha raggiunto alti traguardi insieme al suo Team Youth Vikings a partire da Miami nel 2017 e culminato l’anno scorso nell’evento World Match Racing Tour a Risør, in Norvegia.

Le prove si svolgeranno da venerdì 22 a domenica 24 marzo con il primo segnale di avviso venerdì alle 14. Domenica 24, al termine delle regate, avrà luogo la premiazione presso lo Yacht Club Sanremo.

