I vigili urbani di Vallecrosia nell’ultimo mese hanno fatto 17 multe a residenti dei Comuni limitrofi, per conferimento erroneo dei rifiuti. Vallecrosia è l’unico centro dell’estremo Ponente senza il “porta a porta” e ha conservato le isole ecologiche. Presso le quali numerose persone hanno abbandonato materassi, lavatrici ed oggetti voluminosi. Le multe in casi simili vanno da 25 a 500 euro e di solito si applica il doppio del minimo: appena 50 euro, come scrive Lorenza Rapini su “La Stampa”.

