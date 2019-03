dav

Prosegue il corso di formazione “PES/PAV/PEI – CEI 11-27”, organizzato dalla Confartigianato a Sanremo, riguardante la sicurezza nei lavori sotto o fuori tensione. A margine della lezione di ieri sera, tenuta dal docente l’Ing. Luca C. Lombardo titolare della Società di Consulenza Idealab, si è svolto anche un approfondimento dedicato ai sistemi di protezione. A curare questa parte è stata l’azienda Intercable, specializzata in innovazione e tecnologie avanzate. Il focus è stato illustrato da esperti giunti appositamente da Brunico in Alto Adige: “Sicurezza e qualità devono sempre rappresentare per il settore elettrico la priorità” hanno specificato.

Il corso PES/PAV/PEI, che si concluderà nei prossimi giorni, è un valido strumento di sicurezza non solo per gli elettricisti, ma per tutti i lavoratori che si trovano a svolgere la propria attività nelle vicinanze di impianti elettrici attivi. A tutti i partecipanti sarà rilasciato, al termine delle lezioni, un attestato finale. Il corso si avvale della collaborazione di Demo Spa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Confartigianato telefonando al numero 0184/524517, o scrivendo una mail all’indirizzo uff.stampa@confartigianatoimperia.it