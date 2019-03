Vincenzo Nibali, ciclista della Bahrain-Merida, sabato 23 marzo affronterà la 110a Milano-Sanremo da campione uscente. “Sono contento dei segnali che ho ricevuto dalla Tirreno-Adriatico, la mia condizione sta crescendo. La Sanremo è forse la gara più difficile da interpretare e questo è il suo grande fascino. Non sarà facile ripetere il 2018, ma farò del mio meglio per provare”. “La Sanremo sembra facile, ma ci vuole solo un secondo per vincerla o perderla” commenta, invece, Sonny Colbrelli.

