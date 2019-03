Il 27 marzo sarà nominato un assistente bagnanti “esperto” cui affidare il compito di valutare la pericolosità del mare il 25 luglio 2015, giorno in cui perse la vita, annegando davanti ai bagni Papeete di Oneglia, il dianese Mauro Feola, 50 anni. La perizia è stata disposta nel processo per l’omicidio colposo di Feola, a carico dei due bagnini del “Papeete”, Aldo De Notaris e Caterina Pandolfi, entrambi accusati di non avere soccorso l’uomo. La polizia postale ha confermato che le foto scattate con il cellulare dalle persone che erano riva risalgono effettivamente a quel giorno, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

