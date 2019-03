Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Conferenza Stampa ed inaugurazione mostra fotografica dedicata ai 90 anni del Motoclub Sanremo presso Villa Boselli: h. 18.00 Incontro FMI – Motoclub liguri per progetto “AIB – Antincendio Boschivo” per la tutela del territorio e la prevenzione degli Incendi: h. 20.30

Il 31 marzo a Arma di Taggia si svolgerà la seconda tappa del Campionato Italiano Assoluti d’Italia/Coppa Italia Maxxis di Enduro ove saranno presenti, oltre alle massime autorità della Federazione Motociclistica Italiana e alle autorità locali, i migliori atleti del panorama motociclistico mondiale, tra cui anche tre Campioni del Mondo Enduro: Steve Holcombe (inglese), Matteo Cavallo (italiano di Cuneo) e Andrea Verona (italiano di Vicenza). Alla manifestazione parteciperanno circa 200 atleti provenienti da tutta Italia e da gran parte d’Europa, con un tocco di Sud America grazie alla presenza di ben 4 atleti cileni. Questo importante evento è una grande occasione per dare lustro alla città di Arma di Taggia e tutta la regione Liguria poiché il risalto mediatico sarà molto forte. Il Campionato Italiano è infatti uno dei campionati più seguiti e più affascinanti al mondo; questo dato è confermato dalla forte presenza di piloti stranieri e dalla presenza di tutti i team ufficiali delle case produttrici di moto.

Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)