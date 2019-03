Fai clic qui per stampare (Si apre in una nuova finestra)

Questo pomeriggio alle 15.30 allo stadio “Nino Ciccione”, si affronteranno Imperia e Genoa in una partita amichevole in memoria di Nino Ciccione e Luigi Ferraris. Entrambe le squadre arrivano da una vittoria: i neroazzurri sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Sammargheritese con la rete del capitano Ambrosini mentre il Genoa CFC arriva dalla bellissima vittoria, tra le mura amiche del “Ferraris”, contro la Juventus grazie alle reti di Sturaro e Pandev.

